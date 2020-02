Reggio Calabria, la singolare protesta del Clubbino dopo la chiusura: uno “stappo” a mezzanotte e luci accese tutta la notte [FOTO E VIDEO]

9 Febbraio 2020 01:44

Reggio Calabria: la protesta di questa sera fuori del locale “Al Clubbino”

Reggio Calabria – Il locale “Al Clubbino” di piazza Duomo, dopo la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per tre giorni, aveva invitato amici, clienti, simpatizzanti, cittadini, la Dirigente di Settore che ha disposto la sospensione dell’attività, il Comandante della Polizia Municipale e il Sindaco che ha adottato l’ordinanza del “fermo musicale” davanti al locale a mezzanotte “per stappare una bottiglia di spumante“. Una forma di protesta per il provvedimento subito. Il locale terrà le luci accese per tutta la notte e rimarrà chiuso fino a lunedì 10 così com’è gli è stato disposto dagli organi competenti. Questa sera a mezzanotte la polizia municipale è passata a controllare che il locale fosse chiuso. All’interno de “Al Clubbino” lavorano 8 persone.

