Reggio Calabria, paura da Coronavirus: la gente evita i luoghi chiusi. Intervista al gestore del Centro Wellness [FOTO e VIDEO]

29 Febbraio 2020 14:46

L’emergenza Coronavirus sta portando conseguenze in Italia. In tanti evitano i luoghi chiusi, il Gestore dell’A.S.D Centro Wellness affronta la situazione

Continua l’emergenza Coronavirus, il contagio ha riguardato anche alcune regioni italiane, principalmente al Nord ma si sono registrati dei casi anche al Sud. La situazione è ancora in divenire, ma già le conseguenze sono state pesanti. In Italia si contano dei morti, ma anche i problemi dal punto di vista economico non sono da sottovalutare. E’ vera e propria psicosi tra la gente, in tanti evitano i luoghi chiusi per non contrarre il virus. I supermercati sono stati presi d’assalto e gli scaffali dei generi di prima necessità svuotati in poche ore. I ristoranti (non solo quelli cinesi) hanno registrato un calo di presenze, così come musei, cinema, discoteche e palestre.

Abbiamo affrontato la situazione con uno dei Gestori dell’ASD Centro Wellness, Ignazio Vitetta che ci ha spiegato la realtà che anche loro stanno vivendo in questo periodo di criticità: “anche noi abbiamo risentito del Coronavirus, soprattutto nei primi due giorni della settimana. I clienti si sono dimostrati abbastanza tranquilli, non esiste alcun rischio per i nostri associati”. Cosa è cambiato dal punto di vista delle norme igieniche? “Nulla di diverso rispetto a quanto sempre fatto, noi siamo stati sempre molto attenti sotto questo aspetto”. Un appello? “Quello di tornare alla vita normale, ed anche in palestra e di ricominciare con la vita quotidiana”.

Poi è stato il turno di un associato: “le persone sono state un pò prese dalla psicosi del Coronavirus, c’è una vera e propria fobia da contagio. Ho avuto anche esperienze dirette con l’Università e con attività pubbliche con alcune che sono state anche rinviate. Adesso la situazione sembra in via di normalizzazione. Abbiamo avuto timore che una docente proveniente dall’Olanda non potesse più giungere a Reggio Calabria, alla fine tutto si è risolto positivamente”. In basso i video con le testimonianze sul Coronavirus.

