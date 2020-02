Reggio Calabria: domani la presentazione dell’assegnazione di sede dell’esame di stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista presso la Mediterranea 

5 Febbraio 2020 20:59

Nel corso dell’incontro aperto al pubblico, saranno presentati i dettagli di questa nuova opportunità che permetterà agli studenti di sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Legale a Reggio Calabria

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria il 6 febbraio 2020 alle ore 10,30 presso la sede in Via T. Campanella, 38/A organizzerà la conferenza stampa per presentare il riconoscimento di Reggio Calabria, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, quale nuova sede per sostenere l’esame di Stato per l’esercizio della professione. All’evento parteciperanno il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Santo Marcello Zimbone, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria, Stefano Maria Poeta e il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e di Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Massimiliano Ferrara. Nel corso dell’incontro aperto al pubblico, saranno presentati i dettagli di questa nuova opportunità che permetterà agli studenti di sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Legale a Reggio Calabria e sarà un’altra occasione per rafforzare il rapporto continuo di collaborazione tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria e l’Università Mediterranea.

