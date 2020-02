9 Febbraio 2020 22:32

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in Via Sbarre Centrali

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in Via Sbarre Centrali nei pressi di Via Itria a Reggio Calabria. Nell’incidente è rimasto coinvolto un pedone, una donna di 83 anni che si trova ora ricoverata in prognosi riservata presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Sul posto la Polizia Locale che sta procedendo ad effettuare gli accertamenti del caso ai fini della ricostruzione della dinamica.

