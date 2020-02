Reggio Calabria, la gelateria Cesare presenta il nuovo “Biscocrema Pan di Stelle” alla Redazione di StrettoWeb [FOTO]

28 Febbraio 2020 16:19

La Gelateria Cesare di Reggio Calabria ha realizzato un nuovo e originale gusto di gelato

Da oggi e per tutto il week end la Gelateria Cesare di Reggio Calabria ha realizzato il nuovo gusto “Biscocrema Pan di Stelle” in limited edition. Questo gusto è in competizione con il Nutella Biscuits e la gelateria invita ad esprimere la loro preferenza tra i due golosi gusti, commentando sulla pagina Fb e Instagram.

Davide Destefano ha voluto prendere per la gola la redazione di StrettoWeb offrendoci questo squisito gusto realizzato con un delicatissimo cioccolato al latte con all’interno veri Biscocrem e Crema Pan di Stelle.

La Gelateria Cesare conquista ancora una volta i palati golosi e invita tutti i clienti ad assaggiare questo gusto che sarà disponibile per poche ore… Golosi fatevi avanti!

