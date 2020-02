Reggio Calabria: il salone “Ennezeta i parrucchieri” presenta il laser a diodo ed una nuova linea per la cura dei capelli [FOTO e INTERVISTA]

8 Febbraio 2020 22:46

Reggio Calabria, il salone “EnneZeta i parrucchieri” presenta il laser a diodo ed una nuova linea per la cura dei capelli. Il titolare Nino Zerotti: “io sono nato qui e dopo varie esperienze in giro per l’Italia ho deciso di rimanere nella mia città”

Serata di presentazioni al salone “EnneZeta i parrucchieri” di Reggio Calabria. Il titolare Nino Zerotti, ai microfoni di StrettoWeb, afferma: “oggi presentiamo il laser a diodo che è un’epilazione di ultimissima generazione, molto utile in quanto va ad abbattere ed eliminare l’80% del patrimonio pilifero, lasciando solo un 20% di peluria sottile e praticamente invisibile. Inoltre -prosegue- offriamo ai clienti anche nuova linea per la cura dei capelli. Io sono nato in questo salone – aggiunge- e dopo varie esperienze in giro per l’Italia ho deciso di rimanere nella mia città. Vi aspetto tutti per farvi rilassare in uno dei posti più belli della città”.

