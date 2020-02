Reggio Calabria, copiosa per d’acqua lungo la strada: “possibile che nessuno prenda provvedimenti?” [FOTO]

21 Febbraio 2020 14:15

Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore che denuncia diverse perdite d’acqua lungo una delle strade principali di Villa San Giuseppe

Un problema che continua a ripetersi in diversi punti della città e della periferia. Come segnalato da un lettore alla redazione di StrettoWeb, è copiosa la perdita d’acqua lungo una delle vie principali del comune di Villa San Giuseppe. “Da un punto all’altro della frazione (2- 300 metri) ho contato 11 perdite di acqua. Da record. Possibile che nessuno prenda provvedimenti, specialmente ora che siamo alle porte della stagione calda e che con le poche pioggie cadute in questi mesi si potrebbe prospettare un’estate con poca acqua?”, è la constatazione del cittadino che dà voce all’esasperazione di tutti gli abitanti del luogo.

