Reggina-Ternana, spettacolo straordinario sugli spalti: numeri pazzeschi per SPETTATORI e INCASSO – I DATI

10 Febbraio 2020 21:45

Reggina-Ternana, i dati degli spettatori e dell’incasso: in 12.300 sugli spalti del Granillo per il big match del girone C

Con 12.296 spettatori (5.813 abbonati e 6.483 paganti, di cui 84 ospiti) Reggina-Ternana di questa sera allo stadio Granillo di Reggio Calabria sale al 3° posto delle partita casalinghe della squadra amaranto per numero di spettatori, inferiore soltanto alla partita di quindici giorni fa contro il Bari e al derby contro il Catanzaro del 12 ottobre. Un pubblico straordinario, per un incasso che sfiora i 124 mila euro. Soddisfatto il presidente Luca Gallo, che durante l’intervallo ai microfoni di Rai Sport ha detto che “questo pubblico ha potenzialità straordinarie“. E nonostante il clima rigido, l’orario notturno in un giorno feriale con tanto di diretta televisiva in chiaro, la tifoseria amaranto ha dato un’altra grande risposta della propria passione.

Ecco tutti i dati stagionali:

Reggina-Cavese 8.100 per un incasso di € 80.204,64 Reggina-Bisceglie 9.018 per un incasso di € 90.679,28 Reggina-Vibonese 8.869 per un incasso di € 85.245,62 Reggina-Catania 12.147 per un incasso di € 130.740,13 Reggina-Catanzaro 15.819 per un incasso di € 186.348,13 Reggina-Picerno 9.226 per un incasso di € 83.346,53 Reggina-Casertana 9.808 per un incasso di € 93.905,53 Reggina-Rende 8.170 per un incasso di € 70.813,93 Reggina-Viterbese 9.491 per un incasso di € 77.037,03 Reggina-Virtus Francavilla 8.522 per un incasso di € 68.568,39 Reggina-Bari 16.092 per un incasso di € 181.988,79 Reggina-Ternana 12.296 per un incasso di € 123.886,090

