Reggina-Ternana, Bandecchi: “se perdiamo dobbiamo pensare solo ai playoff, a Reggio per vincere” [VIDEO]

4 Febbraio 2020 15:44

Il posticipo di lunedì sera promette spettacolo. Allo stadio Granillo si gioca Reggina-Ternana, un match decisivo ai fini del primato in classifica. I tre punti hanno un gran peso soprattutto per la squadra ospite che, già distante otto punti dagli amaranto, non può permettersi nuovi passi falsi. Su Instagram consueto show del patron Stefano Bandecchi, che in un video sul proprio profilo ha dichiarato: “la partita di lunedì è una gara di svolta, se perdiamo dobbiamo pensare solo ai playoff. Ad undici punti dalla Reggina sarebbe tosta. Loro sono una squadra molto forte, a quel punto dovrebbe perdere almeno quattro-cinque volte quando noi vinciamo. E’ per questo che noi abbiamo un solo risultato a disposizione, lo dico a mister Gallo e ai ragazzi: non si va a Reggio per pareggiare o perdere”. Il big match della 25ª giornata promette dunque grande tensione. Le Fere giungeranno in riva allo Stretto col coltello tra i denti, dal canto loro però i calabresi non resteranno a guardare.

