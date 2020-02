Reggina-Ternana, la festa amaranto al fischio finale: calciatori sotto la Curva [FOTOGALLERY]

10 Febbraio 2020 23:07

La Reggina fa suo uno scontro diretto importantissimo contro la Ternana e allunga in classifica sugli umbri e sul Bari. La festa di giocatori e tifosi

La Reggina batte di misura la Ternana e vola in classifica. Gli amaranto allungano a +8 sul Bari e +11 sulla Ternana, che appare ormai fuori dai giochi. Decide un gran gol di Liotti al minuto 29. Una partita tiratissima, come prevedibile. Spettacolo sugli spalti dello stadio “Oreste Granillo” per tutta la gara. I tifosi hanno sostenuto i ragazzi di Mimmo Toscano e hanno ricoperto anche oggi il ruolo di dodicesimo uomo in campo. Un supporto fondamentale in una gara molto complicata e giocata in modo sporco. Negli ultimi minuti il pubblico ha accompagnato la squadra con il solito coro “E tanto già lo so che l’anno prossimo gioco di sabato”. Al fischio finale può esplodere la gioia di calciatori e supporters amaranto per una vittoria fondamentale per la corsa verso la Serie B. In alto la FOTOGALLERY con le immagini della festa.

