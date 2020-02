Reggina-Paganese LIVE, le formazioni ufficiali: due novità per gli amaranto [FOTO]

23 Febbraio 2020 14:30

Reggina-Paganese LIVE, si gioca il match della 27ª giornata del campionato di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, risultato, cronaca in diretta della partita

LIVE – Domenica di grande calcio allo stadio Granillo, si gioca Reggina-Paganese. Gli amaranto scendono in campo per portare a casa un successo fondamentale ai fini della promozione diretta, la vittoria è necessaria per mantenere il distacco dal Bari e dalle altre inseguitrici. Il tecnico Domenico Toscano ha chiesto ai suoi ragazzi di premere sull’acceleratore in questo momento, che il più delicato e decisivo della stagione. Di fronte agli amaranto c’è una squadra in salute, in cerca di altri punti per raggiungere la salvezza matematica al più presto. Ci si aspetta dunque una partita molto divertente e ricca di emozioni. Segui su StrettoWeb la diretta con gli aggiornamenti in tempo reale dei nostri inviati allo stadio:

Giornata soleggiata, ma con forte vento allo stadio Granilo. Le squadre sono in questo momento in campo per il riscaldamento. Anche le tribune iniziano a riempirsi di spettatori!

Reggina-Paganese, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali del match Reggina-Paganese:

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rubin; Bellomo; Rivas, Reginaldo. A disposizione: Farroni, Blondett, Liotti, Marchi, Rolando, De Francesco, Nielsen, Sounas, Denis, Doumbia, Sarao. Allenatore: Toscano.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Bramati, Bonavolontà, Perri; Diop, Calil. A disposizione: Bovenzi, Scevola, Mattia, Gaeta, Alberti, Scarpa, Cavucci, Capece, Schiavino, Acampora, Guadagni, Musso. Allenatore: Erra

