Reggina, De Rose: “rispetto per la Ternana, ma non abbiamo paura”. Poi manda un messaggio ai tifosi…

6 Febbraio 2020 10:28

Intervista a Francesco De Rose: il capitano della Reggina ha commentato le gare contro Bari e Vibonese, ponendo uno sguardo alla Ternana

Il trascinatore della Reggina, il motorino imprescindibile del centrocampo amaranto. Francesco De Rose è il tuttofare della squadra di mister Domenico Toscano, che lo considera tra gli intoccabili dell’undici titolare. Il capitano ha rilasciato un’intervista per le colonne odierne del Corriere dello Sport, dove ha esordito commentando le prestazioni contro Bari e Vibonese: “i risultati aiutano i giudizi. Non avevamo iniziato bene il girone di ritorno, lo abbiamo capito tutti insieme e abbiamo trovato il modo di uscirne. Siamo consapevoli che sarà dura, le avversarie trovano motivazioni in più pensando di poter battere la capolista. A questa squadra non manca nulla. A Vibo siamo stati bravi a ribattere colpo su colpo, ad avere pazienza e ad indurre a nostro favore gli episodi”.

TERNANA – Bloccato il Bari sul pareggio, è il momento di pensare alla prossima gara. Allo stadio Granillo arriverà una Ternana col coltello fra i denti: “ha una rosa di valore, attrezzata per la promozione diretta. La rispettiamo ovviamente, ma non abbiamo paura. Siamo la Reggina, noi la incutiamo. Non li aspetteremo di certo, faremo il nostro gioco con grande attenzione”.

TIFOSI AMARANTO – Una battuta infine sui tifosi, che De Rose definisce 12° uomo in campo: “siamo felici di averli accanto in gran numero. Tocca a noi alimentare il loro grande entusiasmo. Serie B? Nessuno di noi pensa ancora a questo. La nostra attenzione è sempre rivolta alla prossima gara”.

