Sicilia: primo parto indolore all’ospedale di Acireale

5 Febbraio 2020 20:08

Il Servizio di partoanalgesia è attivo negli ospedali di Acireale, Bronte, Caltagirone e Biancavilla e si colloca nella cornice più generale de Percorso nascita

Una donna ieri sera ha dato all’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale una bambina con parto indolore. Si tratta del primo caso che riguarda la struttura sanitaria. La gestante è stata assistita dall’ équipe composta da Fabio Bonaffini, dirigente medico dell’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia (direttore Angelo Tarascio), da Giuseppe Pirrello, dirigente medico dell’Uoc di Anestesia e Rianimazione (direttore Anna Marcella D’Amico), e dall’ostetrica Giovanna Chianchiano. “E’ un importante traguardo raggiunto – commenta il direttore generale dell’Asp catanese, Maurizio Lanza – che si deve a una scelta programmatica del direttore sanitario aziendale, dottor Rapisarda, che con grande competenza ha implementato questo servizio in tutti i punti nascita dell’azienda. Ringrazio tutti gli operatori per il lavoro svolto e l’impegno profuso”. : “Si allarga e migliora l’offerta assistenziale dell’ospedale di Acireale con un servizio che rappresenta un salto di qualità e un esempio di civiltà e di innovazione. Rivolgo agli operatori il mio apprezzamento per il lavoro condotto. Con il parto indolore vogliamo aiutare le donne a vivere in modo più sereno, confortevole, concentrato e in piena sicurezza questo straordinario momento”-Sottolinea il direttore sanitario, Antonino Rapisarda.

