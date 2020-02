Poste Italiane: installato il primo postamat dell’ufficio postale di Terravecchia

4 Febbraio 2020 15:04

Continua il programma di impegni a favore dei piccoli comuni italiani ribadito dall’AD Matteo Del Fante durante la seconda edizione di “Sindaci d’Italia” lo scorso 28 ottobre

Poste Italiane ha installato il primo sportello automatico ATM Postamat dell’Ufficio Postale di via Vittorio Emanuele, nel Comune di Terravecchia (Cs), presso il quale risiedono circa 720 abitanti. Disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, il Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. L’installazione è parte del programma degli impegni per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti ribadito dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 28 ottobre a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web di Poste Italiane piccoli comuni. Il nuovo ATM Postamat di ultima generazione (e dotato di moderni impianti di videosorveglianza), può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Lo sportello è anche dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote. L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese. Poste Italiane ricorda che l’Ufficio Postale di Terravecchia è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45.

Valuta questo articolo