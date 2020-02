Maxi Blitz contro ‘Ndrangheta e Camorra, arresti a Reggio Calabria, Roma e Napoli: i primi DETTAGLI

4 Febbraio 2020 13:28

Operazione contro ‘Ndrangheta e Camorra: 33 misure cautelari

Dagli accertamenti svolti dai carabinieri del nucleo investigativo, coordinati dalla Dda della capitale, e’ emerso che per anni esponenti di camorra e ‘ndrangheta si sono divise pacificamente e in piena collaborazione le piazze di spaccio di Roma. Due le distinte consorterie criminali che si sono dedicate alla cessione e alla detenzione ai fini di spaccio di droga con l’aggravante dell’uso delle armi: da un lato quella vicina alla ‘ndrina di Rosarno in Calabria, dall’altra quella collegata al gruppo camorristico dei Licciardi di Secondigliano a Napoli. La ‘competenza’ territoriale dei ‘calabresi’ andava da Ponte Milvio al Trullo, da Casalotti alla Cassia con forniture di cocaina anche attraverso il canale sulla tratta Roma-Cagliari. Ai ‘napoletani’ spettavano altre piazze a cominciare da San Basilio, rifornita di hashish. I ‘napoletani’ avevano anche stretto un accordo con un gruppo di albanesi per lo spaccio nella zona della movida a Ponte Milvio.

