9 Febbraio 2020 14:02

Seconda domenica di febbraio caratterizzata dal sole in riva allo Stretto di Messina: ecco le immagini da Reggio Calabria

E’ una straordinaria giornata di sole in riva allo Stretto tra Reggio Calabria e Messina in questa seconda domenica di febbraio. Dopo un periodo di freddo, le temperature sono sensibilmente aumentate. In alto la fotogallery completa.

Foto Renzo Pellicano

