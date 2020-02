A Messina, le riprese del film “Terra Nera 2”: il set si sposta in centro città [FOTO]

5 Febbraio 2020 11:49

A Messina le riprese del film “Terra Nera 2”. Alcune scene verranno girate in via Tommaso Cannizzaro, Piazza Cairoli, Zona Provinciale e a Piazza Duomo

Continuano le riprese del progetto cinematografico indipendente “Terra Nera 2”, prodotto dall’Associazione “MaryWebEventy” e dal Gruppo “Giaguaro Film”. Gli attori sono ripresi e diretti sul set da Tito Lanciano e da Salvo D’Angelo, non sono nuovi a questo genere di esperienze. Una storia, tutta inventata, che fa seguito al primo “Terra Nera” che è stato proiettato al cinema Apollo nel febbraio 2018, per ben due sere, con la presenza di un notevole pubblico.

La storia del film, ambientata in Sicilia e Calabria, a cui parteciperanno circa 60 attori, vede il protagonista Carmelo Russo (Armando Manuguerra) a dover difendersi dagli attacchi di una famiglia mafiosa. Carmelo uscito dal giro, perché deciso a cambiare vita, per cause di forza maggiore è dovuto rientrare. Ma dopo la morte del fratello Nino le cose cambiano, naturalmente in peggio. Il protagonista principale è Armando Manuguerra, accanto a lui nella storia Salvo D’Angelo, Antonio Giaimo (già attori in Terra Nera 1), Tito Lanciano, Amalia Lanciano (già protagonista nel fil “Malaspina”) ed Eleonora Tavilla.

“Una storia avvincente, piena di segreti da svelare e di colpi di scena – affermano i due registi – non darà un attimo di tregua agli spettatori che, assicurano, saranno sempre attirati da scene crude e scene d’amore e affetto verso la propria famiglia e gli amici”.

Il primo ciak qualche mese fa. Giovedì 6 febbraio alle ore 15.15 è prevista la realizzazione della prima scena del pomeriggio in Via Natoli nei pressi del n. 67. Qui il protagonista Carmelo Russo fa fuoco su un componente di un’organizzazione criminale che ha partecipato all’uccisione del fratello.

A seguire, verso le 17.00 circa, è sempre Carmelo che in via S. Cecilia colpisce a colpi di arma da fuoco un altro componente del clan avversario, il quale dopo aver acquistato delle pizze cerca di raggiungere la sua auto parcheggiata nelle vicinanze.

Altre scene sono previste svolgersi in via Tommaso Cannizzaro, Piazza Cairoli, Zona Provinciale, Piazza Duomo, ecc.

“Di “Terra Nera 2” – dichiarano i due responsabili del progetto – vogliano fare anche un mezzo di promozione turistica a favore della nostra città che è Messina, facendo vedere, all’interno della storia, tradizioni e scorci bellissimi del territorio.

E’ doveroso –proseguono Tito Lanciano e Salvo D’Angelo – ringraziare la Polizia di Stato e la Polizia Municipale che presenzieranno con una propria pattuglia al fine di evitare panico tra i cittadini presenti in zona e per escludere eventuali problemi al traffico”.

