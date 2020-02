Messina, incidente sul viale Regina Elena: auto si ribalta, donna incastrata tra le lamiere [FOTO]

4 Febbraio 2020 19:26

Messina, pauroso incidente sul viale Regina Elena: donna soccorsa dai vigili del fuoco e dai medici del 118. Traffico in tilt

Brutto incidente questa sera sul viale Regina Elena. Una donna alla guida di una Fiat 500, intorno alle 18, ha perso il controllo dei veicolo e l’auto ha finito la sua corsa ribaltandosi sulla carreggiata. Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’incrocio con il viale Annunziata e ha mandato in tilt la circolazione. Sul posto il tempestivo intervento del personale sanitario del 118 e dei vigili del fuoco, accorsi per estrarre la donna rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto. La dinamica del sinistro è ancora in corso di accertamento. Non si registrano altri mezzi coinvolti nel sinistro.

