Messina, detenzione illegale di armi: denunciato 81enne

4 Febbraio 2020 15:25

Castel di Lucio (Messina): un uomo denunciato dai Carabinieri per detenzione illegale di armi

Ieri, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Castel di Lucio hanno denunciato, in stato di libertà, un 81enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di detenzione illegale di armi e munizioni.

Nel primo pomeriggio, a seguito di un controllo all’interno di un casolare sito in un terreno di proprietà dell’anziano, i Carabinieri hanno rinvenuto un fucile doppietta calibro 12, due cartucce a palla ed una a pallettoni, già appartenuti al defunto fratello ed illegalmente posseduti dall’uomo che non aveva provveduto a denunciare alle competenti Autorità la regolare detenzione.

Pertanto, il fucile ed il relativo munizionamento sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato – in stato di libertà – all’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuto responsabile di detenzione illegale di armi e munizioni.

