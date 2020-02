Mariastella Gelmini a Messina: “Ponte sullo Stretto? Battaglia che Berlusconi ha sempre portato avanti. Con Santelli possibile riparlarne”

13 Febbraio 2020 12:35

Mariastella Gelmini in visita a Messina: “Assurdo pagare le penali per la mancata realizzazione del Ponte. Ora che Santelli è presidente della Regione Calabria credo che sia un tema da riprendere”

“Credo che grazie anche alla vittoria di Jole Santelli in Calabria, quello del ponte sullo Stretto possa essere un tema da riprendere, anche perche’ e’ assurdo pagare delle penali per una mancata realizzazione” . A dirlo il capogruppo alla Camera dei deputati di Forza Italia Mariastella Gelmini a Messina dove e’ venuta per vedere la baraccopoli della citta’. “Quella del Ponte e’ sempre stata una battaglia che Berlusconi ha portato avanti. Sono curiosa di incontrare questa associazione favorevole al ponte sullo Stretto che tanto tiene a questa proposta e discuterne con loro per trovare iniziative comune“- ha detto ancora Gelmini, che in mattinata incontrerà i membri dell’associazione “Rete Civica per le infrastrutture per il Mezzogiorno”, che illustreranno il piano “Incalza” per la realizzazione del Ponte Sullo Stretto.

Valuta questo articolo