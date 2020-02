Maltempo, la tramontana ulula nello Stretto: grandine a Reggio, temperature già crollate di -20°C, neve a bassa quota e forti temporali per tutto il giorno [LIVE]

5 Febbraio 2020 12:39

Italia spaccata in due dal maltempo: freddo invernale al Centro/Sud con nevicate a bassa quota

Fa freddo e imperversa il maltempo al Centro/Sud Italia, in modo particolare nelle Regioni Adriatiche e all’estremo Sud, in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature sono già crollate in molti casi di 20°C in poche ore: Catania, ad esempio, è passata dai +27°C di ieri pomeriggio ai +7°C di stamattina. Termoli dai +24°C di ieri pomeriggio ai +5°C di stamattina. Ma l’anomalia era il caldo esagerato di ieri, perchè le temperature odierne non sono certo eccezionali per il periodo. E’ semplicemente inverno, quello che dovrebbe essere la norma di inizio Febbraio.

Le temperature minime registrate stamattina al Centro/Sud sono state di -1°C a Campobasso, 0°C a Grosseto e Viterbo, +1°C a L’Aquila e Avezzano, +3°C a Matera, +5°C a Roma, Napoli, Ancona, Frosinone, Guidonia, Chieti e Termoli, +6°C a Reggio Calabria, Latina, Caserta, Cosenza e Catanzaro, +7°C a Bari, Catania, Pescara, Taranto, Lecce, Foggia, Crotone e Brindisi, anche se il forte vento di tramontana determina wind-chill abbondantemente sottozero anche in pieno giorno. Le raffiche più forti di stamattina sono state di ben 107km/h a Ponza, 93km/h a Napoli, 85km/h a Caltanissetta, 83km/h a Salerno, 79km/h a Palermo, 76km/h a Catania, 74km/h a Brindisi.

Questi sbalzi termici hanno provocato nella notte forti temporali su gran parte del Centro/Sud, con nevicate in collina e forti grandinate fin sulle coste. Reggio Calabria è stata imbiancata dalla grandine, e altri fenomeni si verificheranno nelle prossime ore con abbondanti nevicate sull’Appennino meridionale quando, nel pomeriggio odierno, irromperà il nucleo freddo più intenso con un ulteriore calo delle temperature. La giornata più fredda, infatti, sarà domani, Giovedì 6 Febbraio.

Nella mappa di seguito le nevicate previste nel pomeriggio/sera:

Anche i venti si intensificheranno ulteriormente, in modo particolare nel medio/basso Adriatico e sullo Jonio, con forti mareggiate sulle coste esposte:

Intanto al Nord splende il sole e la situazione è completamente differente: il clima rimane mite, eccezionalmente mite per il periodo, proprio grazie al forte soleggiamento. Le temperature stamattina hanno già raggiunto +17°C a Imperia, +16°C a Savona e La Spezia, +15°C a Pisa, Chiavari, Rapallo, Lavagna, Arenzano e Varazze, +14°C a Venezia, Genova, Brescia, Cremona, Mantova, Verbania, Pinerolo, Moncalieri, Rivoli e Cumiana, +13°C a Milano, Bologna, Padova, Novara, Parma, Modena, Lodi, Pavia, Pordenone, Reggio Emilia e Montechiaro d’Asti, +12°C a Torino, Cuneo, Vercelli e Domodossola. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti

