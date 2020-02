Reggio Calabria, a Santa Domenica di Placanica l’annuale appuntamento speciale di preghiera per i malati

6 Febbraio 2020 09:55

Reggio Calabria: martedì 11 Febbraio, a Santa Domenica di Placanica, presso il santuario Nostra Signora dello Scoglio, fondato da Fratel Cosimo, si svolgerà l’annuale appuntamento speciale di preghiera per i malati, come sempre presieduto dal Vescovo della Diocesi di Locri Gerace

Martedì 11 Febbraio, a Santa Domenica di Placanica, presso il santuario Nostra Signora dello Scoglio, fondato da Fratel Cosimo, si svolgerà l’annuale appuntamento speciale di preghiera per i malati, come sempre presieduto dal Vescovo della Diocesi di Locri Gerace. Tutto è pronto, nel luogo dove la Madonna è apparsa a Fratel Cosimo, la prima volta l’undici maggio del 1968, per accogliere i fedeli provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. Del resto, la Madre di Dio e Madre Nostra, in una delle apparizioni, espresse: “Desidero che da ogni Paese si venga qui a pregare!” . Il vescovo Oliva presiederà una solenne concelebrazione eucaristica e Fratel Cosimo effettuerà una evangelizzazione ed eleverà una preghiera di intercessione per la guarigione degli ammalati e dei sofferenti. Il programma dettagliato è allegato a questo servizio.

Valuta questo articolo