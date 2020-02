L’Autorità Portuale dello Stretto vola a Miami per la Fiera del Crocierismo: riunione sulle attività promozionali di Messina e Reggio Calabria

5 Febbraio 2020 14:34

Alla riunione hanno preso parte, oltre al Presidente Mega, l’Assessore al Turismo Enzo Caruso, il direttore del Museo regionale Orazio Micali, l’Assessore alla Cultura del Comune di Milazzo Salvo Presti, il Soprintendente ai Beni Culturali facente funzioni di Reggio Calabria Fabrizio Sudano e la dott.ssa Cristiana Laurà, responsabile Promozione e Relazioni Esterne dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

Si è tenuto oggi nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto l’incontro indetto dal presidente Mario Paolo Mega finalizzato ad una collaborazione fattiva sulla programmazione per l’anno in corso per le attività promozionali del territorio a sostegno del traffico crocieristico in prospettiva della partecipazione alla Borsa di Miami prevista ad aprile.

Alla riunione hanno preso parte, oltre al Presidente Mega, l’Assessore al Turismo Enzo Caruso, il direttore del Museo regionale Orazio Micali, l’Assessore alla Cultura del Comune di Milazzo Salvo Presti, il Soprintendente ai Beni Culturali facente funzioni di Reggio Calabria Fabrizio Sudano e la dott.ssa Cristiana Laurà, responsabile Promozione e Relazioni Esterne dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

“Accogliamo con vivo compiacimento – ha dichiarato l’Assessore Caruso – la volontà del Presidente Mega a fare rete ai fini turistici, in ambito internazionale, dell’Area dello Stretto relativamente alle eccellenze paesaggistiche, architettoniche e culturali”.

Valuta questo articolo