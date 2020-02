Messina: maschere, musica e allegria al Galà di Carnevale del Kiwanis [FOTO]

24 Febbraio 2020 14:29

Balli, musica e tanta allegria sabato sera a Messina per il Galà Carnevalesco del Kiwanis. La serata è stata un successo: una festa all’insegna dell’amicizia e del divertimento a cui hanno preso parte un centinaio di persone tra soci e bambini. Durante la serata, a cui hanno partecipato i 5 club cittadini, sono stati premiati i travestimenti più belli. La cerimonia di premiazione è stata presentata dal luogotenente eletto Tonino Brancato, a consegnare il primo premio la segretaria del Club Peloro. La presidente del Club Antonello da Messina ha consegnato il primo premio ex aequo a tutti i bambini in maschera.

