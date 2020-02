5 Febbraio 2020 17:41

Paura ad Istanbul: aereo esce fuori pista in fase di atterraggio e si spezza in due: numerosi feriti. Non sono chiare al momento le cause dell’incidente. La procura di Istanbul ha aperto un’inchiesta

Paura ad Istanbul dove un aereo è uscito di pista in fase di atterraggio nell’aeroporto Sabiha Gokcen e si è spezzato in vari parti. Nonostante sull’aereo sia anche scoppiato un incendio, non ci sarebbero vittime ma alcuni feriti tra i 177 passeggeri. Lo riferisce il ministro dei Trasporti turco, Cahit Turan. Non sono chiare al momento le cause dell’incidente. La procura di Istanbul ha aperto un’inchiesta.

Valuta questo articolo