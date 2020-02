Reggina, Liotti tira da casa sua: la FOTOSEQUENZA del missile terra-aria

10 Febbraio 2020 23:38

Reggina-Ternana 1-0, decide il gol di Daniele Liotti, una rete bellissima. Un sinistro di rara bellezza scagliato dai 30 metri

Non poteva scegliere serata migliore per il primo gol Daniele Liotti. L’esterno amaranto ha regalato una perla di rara bellezza e potenza al pubblico accorso al “Granillo” per Reggina-Ternana. Un missile terra-aria sul quale il portiere ospite nulla ha potuto. Il mancino di Liotti è educato, diversi gol in carriera ma ha fatto un po’ aspettare i tifosi amaranto, che però hanno potuto gioire in una serata molto importante. La Reggina di Mimmo Toscano allunga in classifica sul Bari e sugli stessi umbri, rispettivamente a +8 e +11. In alto la FOTOSEQUENZA del gol da tre punti.

