Giornata Nazionale contro bullismo e cyberbullismo, U.Di.Con.: “saremo in 7 regioni con un flash mob”

6 Febbraio 2020 10:16

“Abbiamo deciso di dare seguito ad un evento che già lo scorso anno ha coinvolto centinaia di ragazzi contemporaneamente in molte regioni su tutto il territorio italiano – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci – domani saremo in sette regioni in occasione della quarta giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, con un flash mob organizzato in maniera differente rispetto ai soliti. Non si ballerà ma verrà riprodotta la storia di un ragazzo vittima di bullismo e cyberbullismo, così da sensibilizzare tutti i partecipanti ma anche i passanti su un tema così importante e, purtroppo, in continua crescita. La forte presenza di giovani che utilizzano i social network sta accelerando la crescita dei numeri spaventosi. Noi – continua Nesci – come associazione di promozione sociale, vogliamo dare un segnale forte, rivolgendoci direttamente ai giovani. Parteciperà al flash mob anche la nostra mascotte, Capitan Udicon così da coinvolgere anche i più piccoli. Piemonte, Liguria, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Lazio sono le regioni che ospiteranno la nostra iniziativa, tra scuole, mercati e piazze in modo tale da coinvolgere un bacino ancora più vasto di destinatari. Ma quello di domani sarà solo un anticipo di quello che organizzeremo durante l’anno, a partire da marzo con il Convegno Nazionale “BullyFace – il volto del bullismo” giunto alla terza edizione, fino a coinvolgere tutto il territorio nazionale con eventi territoriali e di portata sempre crescente – conclude Nesci – perché non possiamo restare a guardare mentre questi fenomeni mietono vittime tutti i giorni, bisogna che tutti noi facciamo qualcosa di concreto”.

