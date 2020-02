2 Febbraio 2020, Buona Festa della Candelora: ecco IMMAGINI, FRASI, PROVERBI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

2 Febbraio 2020 00:00

2 Febbraio 2020: ecco una selezione di immagini, video, frasi, proverbi da inviare per fare gli auguri di Buona Candelora su Facebook e WhatsApp

La Candelora è una ricorrenza cristiana che viene celebrata il 2 febbraio, chiamata anche festa della purificazione della Vergine Maria e della presentazione di Gesù al Tempio. La festa è chiamata Candelora perché in quel giorno si benedicono e distribuiscono ai fedeli le candele. La tradizione, infatti, vuole che queste difendano contro calamità e tempeste. Oltre a questo, le candele accese simboleggiano Gesù Cristo, ovvero, la luce del mondo.

Ecco una selezione di frasi e proverbi (in basso), immagini, (nella gallery in alto) da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare ad amici, familiari o colleghi una “Buona Candelora”.

Ecco FRASI e PROVERBI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

“Te la Candelora la vernata è ssuta fora, ma ci la sai cuntare nc’e’ nu bbonu quarantale” (Della Candelora l’inverno è già passato, ma se fai bene i calcoli, ci sono ancora ben 40 giorni altri”

“Candelora piova e Bora, del’inverno semo fora, Candelora sol el vento del’inverno semo dentro”

“A la Cannilora, ogni gaddina veni a ova” (ogni gallina, anche quella più giovane, inizia a fare le uova)

“Pi la Cannilora figghia a vecchia e figghia a nova” (gallina vecchia e giovane fanno le uova)

“Ppà Cannalora a mmirnata ie fora ma se fora un iè, n’atri quaranta jorna cci n’è” (Se il tempo nel giorno della Candelora è buono, allora sì che l’inverno sta per finire. In caso di pioggia e vento, il brutto tempo continuerà per altri 40 giorni con un marzo, a livello meteorologico, freddo e piovoso)

“Alla Madonna della Candelora dall’inverno siamo fuori, ma se nevica o tira vento 40 giorni siamo ancora dentro”

“Se piove o se gnagnola dell’inverno semo fora”

“Si purificatio nivibus, Pasqua floribus. Si purificatio floribus, Pasqua nivibus”, ossia “Se il 2 febbraio nevica, la Pasqua sarà fiorita. Viceversa, se della Candelora le gemme sono già sbocciate, si tratta di un falso allarme

“Sole micante, die Purificante, frigor peior postquam ante” (Se il Sole ammicca il giorno della Candelora, seguirà un freddo ben peggiore di prima)

“Candelora in foglia, Pasqua in neve”

“Candelora scura dell’inverno non si ha paura”

“Se nevica per la Candelora, sette volte la neve scola”

“Da Candalora cu on avi carni s’impigna a figghijola”

“Pa Cannilora u brascirr fora”.

