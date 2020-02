Emiliano Bonazzoli a StrettoWeb: “Reggina, mi farebbe piacere riallacciare i contatti. Denis? Ecco perchè fa la differenza”

5 Febbraio 2020 18:45

In attesa della partita della Reggina contro la Ternana abbiamo fatto quattro chiacchiere con un grande ex, Emiliano Bonazzoli

La Reggina è reduce dal successo in campionato contro la Vibonese, continua la corsa promozione per la squadra di Mimmo Toscano che è tornata ad alti livelli dopo qualche partita in difficoltà. Adesso un match chiave, quello contro la Ternana, vero e proprio scontro per il primo posto con gli amaranto che possono escludere una diretta concorrente dalla corsa, interessante anche la sfida tra Monopoli e Bari. Il tecnico amaranto deve fare i conti con qualche problema di troppo di formazione, in particolar modo tanti infortuni sugli esterni, dopo i prossimi allenamenti Toscano avrà le idee più chiare. Nel frattempo abbiamo contattato un grande ex, Emiliano Bonazzoli, interessanti indicazioni ai microfoni di StrettoWeb tra presente e futuro.

IL MOMENTO DELLA REGGINA – “La Reggina è stata protagonista fino al momento di un grandissimo campionato, ultimamente ha avuto un leggero calo di prestazione e risultati. Il margine nei confronti della seconda è ancora abbastanza ampio nonostante le ultime due sconfitte ma ho visto la squadra in ripresa. E’ sicuramente in grado di riprendere il cammino del girone d’andata e conquistare la Serie B”.

DENIS ATTACCANTE ‘ALLA BONAZZOLI’ – “Denis è un grande attaccante ed adesso è decisivo anche in fase realizzativa, si fa sentire in attacco sia per qualità che per esperienza, riesce a dare un contributo importante alla causa. Si tratta di un calciatore con carisma, un valore aggiunto”.

POI APRE AL FUTURO ANCORA ALLA REGGINA – “Spero ad un futuro alla Reggina. Ho iniziato ad allenare subito dopo aver smesso di fare il calciatore, negli ultimi anni ho allenato il campionato femminile, esperienza significativa e che mi ha fatto crescere. Mi farebbe piacere riallacciare i rapporti con la Reggina, anche dalle giovanili. In prima squadra no, perchè c’è un grande allenatore come Toscano, non voglio nemmeno paragonarmi ad un tecnico così importante e di esperienza, però mi farebbe piacere un giorno tornare a far parte della Reggina”.

