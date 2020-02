5 Febbraio 2020 16:09

Elezioni Regionali Calabria, Callipo: “continuerò a parlare ai giovani di cosa sia la vera e sana politica, a dare, dai banchi dell’opposizione, un contributo al nuovo governo calabrese”

“Ringrazio Corrado Augias per l’attenzione e la stima. Continuerò a parlare ai giovani di cosa sia la vera e sana politica. La Calabria si rialzerà, io ci credo”. E’ quanto scrive su Facebook Pippo Callipo, candidato alla presidenza della Regione Calabria, in merito a un suo intervento pubblicato dal quotidiano “La Repubblica” nella rubrica “Le lettere di Corrado Augias”. “Sono sempre stato un rivoluzionario rispetto a un sistema malato che governa la mia meravigliosa Calabria – afferma -, avevo deciso di non candidarmi, poi Riccardo Montanaro, studente di 17 anni, mi ha messo in crisi chiedendomi: “Non sente la responsabilità della situazione in cui si trova la Calabria?”. Giovani che partono, uomini senza lavoro, sanità allo sfascio, agricoltura e turismo in abbandono, la Ricerca ignorata. Ho riconsiderato la mia decisione con il desiderio di dare ai miei corregionali la possibilità di estromettere la vecchia politica basata sul clientelismo, il “comparaggio”…”. Astenuti a parte- aggiunge Callipo- il 54 per cento dei calabresi ha dimostrato di non avere fiducia in me. Continuerò a parlare ai giovani di cosa sia la vera e sana politica, a dare, dai banchi dell’opposizione, un contributo al nuovo governo calabrese. La Calabria si rialzerà e riconquisterà un ruolo importante in Italia. Io ci credo, resto in Calabria”.

