Messina: al Teatro dei 3 Mestieri il debutto nazionale di Tino Caspanello, va in scena Bar Stella

Atteso debutto al Teatro dei 3 Mestieri di Messina, per la stagione "Umane Imperfezioni", in scena il drammaturgo Tino Caspanello. Va in scena "Bar Stella"

Atteso debutto nazionale per lo spettacolo Bar Stella del regista e drammaturgo Tino Caspanello che andrà in scena dal 7 al 9 febbraio al Teatro dei 3 Mestieri di Messina per la stagione “Umane Imperfezioni”.

Lo spettacolo, che vedrà protagonisti gli attori Francesco Biolchini, Tino Calabrò e Cinzia Muscolino, andrà in scena venerdì 7 e sabato 8 febbraio alle ore 21.00, mentre la replica di domenica 9 è in programma alle ore 19.00.

Bar Stella, la periferia di una grande città, solitudini che cercano una luce sotto la quale incontrarsi e potere dipanare la matassa di vite che altrimenti scorrerebbero una accanto all’altra senza mai dialogare, due fratelli che si cercano, due fratelli il cui destino sembra fondersi in un’unica soluzione e una donna, la proprietaria del bar, che rielabora la routine di giorni sempre uguali, cercando di trattenere accanto a sé il mondo che scorre davanti ai suoi occhi. E ci sono le parole, pesanti a volte, le parole che non vorremmo mai sentirci dire, quelle che fanno male, e quelle che salvano e restituiscono agli uomini la loro dignità e il coraggio di guardare oltre l’apparente insensatezza dell’agire umano.

Bar Stella è un nuovo testo di Tino Caspanello, scritto nel 2019.

I testi di Tino Caspanello sono pubblicati in Italia in quattro volumi da Editoria & Spettacolo (Teatro di Tino Caspanello, Quadri di una rivoluzione, Polittico del silenzio, Sottotraccia); alcuni di questi sono pubblicati in Francia, Kosovo, Turchia e stanno per essere pubblicati negli USA.

