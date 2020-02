Calabria, ‘Ndrangheta: sequestro beni a esponenti del clan dei Piscopisani

5 Febbraio 2020 08:04

Decreto di sequestro preventivo nei confronti di alcuni esponenti del clan dei “Piscopisani” arrestati lo scorso 9 aprile

La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nei confronti di alcuni esponenti del clan dei “Piscopisani” arrestati lo scorso 9 aprile, nell’ambito dell’operazione “Rimpiazzo”.

Il provvedimento riguarda numerosi beni mobili e immobili, società e imprese individuali nelle province di Vibo Valentia e Bologna, e quote societarie riconducibili a persone indagate, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, favoreggiamento personale, detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e intestazione fittizia di beni, tutti aggravati dal metodo mafioso.

