Carnevale 2020, Buon Giovedì Grasso: ecco IMMAGINI, VIDEO, FRASI, PROVERBI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Con il Giovedì Grasso inizia ufficialmente il Carnevale 2020. La tradizione ci porta a Venezia dove, durante questa giornata, in Piazza San Marco veniva svolta una grande festa in onore della vittoria Serenissima contro Ulrico. Per ricordare la storica giornata, venne stabilito che ogni Giovedì Grasso i macellai ed i fabbri avrebbero mozzato le teste ai tori.

Carnevale 2020- Ecco una selezione di immagini (gallery in alto), video e frasi e citazioni (in basso), da inviare su WhatsApp e Facebook per augurare un Buon Giovedì Grasso:

Ogni anno inventano sempre una maschera nuova, ma la mia preferita resta sempre la tua!

Danza lieta, mascherina,

danza fino a domattina!

Son coriandoli le stelle!

e i panini son frittelle.

Sono tutti sorridenti,

sono tutti assai contenti.

Lo sapete che Arlecchino

fu vestito, poverino,

con cenci regalati

dai bambini fortunati?

Arlecchino sorridente

è l’immagine vivente

dell’aiuto che può dare

chi anche agli altri sa pensare.

Danza lieta, mascherina,

danza fino a domattina!

(Filastrocca di Carnevale, Anonimo)

A carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale. (Proverbio)

Carnevale guarisce ogni male. (Proverbio)

Non c’è carnevale senza la luna di febbraio. (Proverbio)

Inutile metterti una maschera oggi, saresti in tema anche senza! Auguri!

Carnevale vecchio e pazzo

s’è venduto il materasso

per comprare pane e vino

tarallucci e cotechino.

E mangiando a crepapelle

la montagna di frittelle

gli è cresciuto un gran pancione

che somiglia ad un pallone.

Beve, beve all’improvviso

gli diventa rosso il viso

poi gli scoppia anche la pancia

mentre ancora mangia, mangia.

Così muore Carnevale

e gli fanno il funerale. (Gabriele D’Annunzio)

pagliaccio,

per far credere a tutti che il sole è

di ghiaccio.

Mi metterò una maschera da

imperatore,

avrò un impero per un paio d’ore:

per voler mio dovranno levarsi la

maschera,

quelli che la portano ogni giorno

dell’anno…

E sarà il carnevale più divertente,

veder la faccia vera di tanta gente.

(Gianni Rodari)

Mi metterò una maschera da

Pulcinella

e dirò che ho inventato la

mozzarella.

Mi metterò una maschera da

Pantalone,

dirò che ogni mio sternuto vale

un milione. (Gianni Rodari)

No! L’anno scorso li hai buttati via tutti! (Anonimo)

Datemi, o Signore, il senso del ridicolo. Concedetemi la grazia di comprendere uno scherzo, affinché conosca nella vita un po’ di gioia e possa farne parte anche ad altri. (Tommaso Moro)

Odio il Carnevale. Ci provi con una principessa disney e ti ritrovi a letto con un camionista di Brembate. (Zziagenio78, Twitter)

Oggi sono così bella che quando gli ho chiesto una maschera per il carnevale, il commesso mi ha dato solo l’elastico. (la_simple, Twitter)

L’umanità si prende troppo sul serio. È il peccato originale del mondo. Se l’uomo delle caverne fosse stato capace di ridere, la storia sarebbe stata diversa. (Oscar Wilde)

A Carnevale, ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale. (Proverbio)

A Carnevale si conosce chi ha la gallina grassa. (Proverbio)

Carnevale a casa d’altri, Pasqua a casa tua, Natale in corte. (Proverbio)

Carnevale al sole, Pasqua molle. (Proverbio)

Carnevale o Quaresima, per me è la medesima. (Proverbio)

Chi si marita male non fa mai Carnevale. (Proverbio)

Chi è nato di Carnevale, non ha paura dei brutti musi. (Proverbio)

Da Natale a Carnevale non c’è vigilia da osservare, se San Mattia non appare. (Proverbio)

Il Carnevale al sole, la Pasqua al fuoco. (Proverbio)

L’amore di Carnevale muore in Quaresima. (Proverbio)

Mentre gli altri si sollazzano nel Carnevale, a’ poveri tocca faticare per vivere. (Proverbio)

Natale senza danari, Carnevale senz’appetito, Pasqua senza devozione. (Proverbio)

Quando il padre fa Carnevale, ai figlioli tocca far Quaresima

A Carnevale il povero a zappare. (Proverbio)

Per Berlingaccio chi non ha ciccia ammazza il gattaccio. (Proverbio)

E’ come un cardo senza sale, far col marito il Carnevale. (Proverbio)

Tutti i cibi in Quaresima fan male, a chi abusò di tutti in Carnevale. (Proverbio)

Fa’ carnevale in maniera di poter fare pure una buona Pasqua. (Proverbio)

Natale stizzone, Carnevale solleone. (Proverbio)

Non c’è carnevale senza la luna di febbraio. (Proverbio)

