Buon 1° Marzo 2020: ecco le IMMAGINI più belle da condividere su Facebook e WhatsApp [GALLERY]

29 Febbraio 2020 17:12

Buon 1° Marzo 2020: ecco le immagini più belle da condividere su Facebook e WhatsApp. Il nome deriva dal latino “Martius”, in riferimento al fatto che il mese fosse dedicato a Marte

Buon 1° Marzo 2020- Sta per finire il mese di Febbraio e tra qualche ora inizierà il terzo mese dell’anno, Marzo che conta 31 giorni. Il nome deriva dal latino “Martius”, in riferimento al fatto che il mese fosse dedicato a Marte: alla divinità erano attribuiti il raccolto e la guerra. Prima della riforma giuliana, era il mese con cui l’anno aveva inizio. Marzo è il mese che segna il passaggio dall’inverno alla primavera, quindi il mese dell’equinozio. Nell’immaginario collettivo, marzo è descritto come un mese pazzo che renderebbe le persone nate in questo periodo lunatiche e con continui cambi di umore.

Buon 1° Marzo 2020– In alto la gallery completa con le immagini più belle da condividere sui social.

Valuta questo articolo