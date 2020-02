4 Febbraio 2020 12:55

Apre l’ufficio calabrese dell’AdSP competente per i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni

Come assicurato sin dal suo insediamento dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Mario Mega, aprirà dal 6 febbraio l’Ufficio calabrese dell’AdSP competente per i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

L’Ufficio, temporaneamente ubicato presso la Direzione Marittima di Reggio Calabria nel Piazzale del porto al n. 2, sarà aperto al pubblico, in questa prima fase di avvio, tutti i giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

