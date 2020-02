Allerta Meteo, ondata di freddo e neve in arrivo al Sud Italia: le previsioni di MeteoWeb

4 Febbraio 2020 13:38

Allerta Meteo, stasera irrompe l’aria fredda: temperature in picchiata di -20°C, domani tanta neve al Centro/Sud

Allerta Meteo –Irrompe l’aria fredda sull’Italia con temperature in picchiata di -20°C. Il Meteorologo di MeteoWeb, Antonio Iannella, scrive: “dalla prossima notte e per tutta la giornata di domani, si esprimerà la fase più intensa del maltempo invernale. Le piogge e soprattutto le nevicate fino a quote basse, interesseranno le medesime aree già citate, mentre i fronti perturbati inizieranno ad sfondare anche verso la Calabria e la Sicilia settentrionale nella notte. Tra i settori appenninici della Campania centro orientale e settentrionale, quindi tra Matese, Beneventano, Avellinese, Est Salernitano, monti della Daunia e centro Nord Lucania, accumuli mediamente tra 7 e 15 cm, ma occasionalmente anche verso i 20 cm specie tra Avellinese e Ovest Potentino, localmente sulla Daunia.

Più giù, altre nevicate fino in collina sulla Sila, con accumuli sui 5/10 cm, e accumuli maggiori sui rilievi dell’Aspromonte e soprattutto del Nord Sicilia. Su queste aree inizialmente la quota neve sarebbe più alta e, quindi, gli accumuli maggiori dovrebbero aversi sopra i 700-800 m, ma potrebbero arrivare fino a 20 cm o anche 25/30 sui Nebrodi, rilievi settentrionali del Catanese area Randazzo, e fino a 20 cm sui rilievi intorno a Sant’Eufemia d’Aspromonte, nel Reggino. Temperature naturalmente in forte calo, calo particolarmente pronunciato per via degli alti valori precedenti, quindi con crollo che potrebbe essere anche nell’ordine di 15-20°C entro domani sera e notte su giovedì, soprattutto sulle regioni adriatiche, appenniniche e meridionali. Infine, da evidenziare i venti, dapprima settentrionali e occidentali, poi in prevalenza settentrionali, spesso sostenuti Ma in molte fasi anche forti, Con raffiche estreme fino a 150,160 km/h sulle Alpi occidentali, specie di confine, ma 80/90 e fino a 120/130 km/h anche lungo l’Appennino e sui rilievi delle isole maggiori”, conclude.

