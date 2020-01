21 Gennaio 2020 23:16

Reggio Calabria, il Vittorino da Feltre senza riscaldamenti. La denuncia di una mamma: “la colpa è del comune, non ha pagato la fornitura del gasolio. E’ una vergogna ed un’indecenza. I ragazzi ballano dal freddo”

La scuola Vittorino da Feltre di Reggio Calabria, dal 7 gennaio, è senza riscaldamenti. E’ chiara e netta la denuncia di una mamma: “la colpa è dell’amministrazione comunale che non ha pagato la fornitura di gasolio dello scorso anno. Dopo il decreto ingiuntivo è stata pagata la somma arretrata ma non il pagamento a carico del comune delle spese legali e di mora. È un’indecenza che io contribuente puntuale debba mandare mio figlio a scuola in queste condizioni”, conclude.

