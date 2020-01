Tragedia sulla Palermo-Agrigento: pauroso frontale tra due auto, due morti

7 Gennaio 2020 10:13

Tragico incidente sulla Palermo-Agrigento: traffico in tilt

Pauroso frontale stamattina alle porte di Villabate sulla statale Palermo-Agrigento. Il bilancio del sinistro avvenuto nel palermitano è di due morti. Due le auto coinvolte: una Fiat Punto e una Fiat Idea. La strada 121 “Catanese” è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Il traffico è stato deviato sulla strada provinciale 76. Sul posto il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione appena possibile.

