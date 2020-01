Toninelli con il candidato alla Regione nella piazza vuota di Reggio Calabria: 50 persone al comizio, al Movimento 5 Stelle è rimasto solo il gelato [FOTO, VIDEO e INTERVISTE]

22 Gennaio 2020 19:30

Reggio Calabria: il comizio elettorale di Toninelli e Aiello a Piazza Camagna

Meno di 50 persone hanno partecipato oggi pomeriggio al comizio elettorale di Danilo Toninelli insieme al candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Calabria, Francesco Aiello: il desolante scenario di piazza Camagna vuota cozza con le masse di grillini che due anni fa in tutte le città del Sud – Reggio compresa – gremivano le piazze alla vigilia delle elezioni che li portarono a superare il 40% alle politiche del marzo 2018. Sembra passata un’era politica, invece non sono neanche due anni. E così, mentre a Roma Luigi Di Maio ha annunciato le sue dimissioni da leader del Movimento – a Toninelli e Aiello non è rimasto altro che un buon gelato reggino.

