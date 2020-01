Ternana, proprio non la tieni? Le bugie dello speaker: “La Reggina vince dopo 8 minuti di recupero” [VIDEO]

21 Gennaio 2020 15:11

Alla Ternana, la vittoria della Reggina a Bisceglie, non è proprio andata giù: le parole dello speaker rossoverde assolutamente false

Va bene la ‘bruciatura’ per non aver avuto la possibilità di recuperare altri punti sulla capolista. Va bene recriminare su un rigore (il secondo) che sembra esserci ma le cui immagini non chiariranno mai del tutto. Va bene tutto, in sostanza, ma non ‘inventare’ minuti di recupero aggiuntivi. E va anche bene che lo faccia un tifoso arrabbiato allo stadio o sui social network (come accaduto, vedi nostra fotogallery), ma non lo speaker al termine del match. Sia chiaro, anch’egli è un tifoso come tutti, ma le sue esternazioni pubbliche rischiano di creare altri effetti, specie se non veritiere.

E’ quanto accaduto allo stadio ‘Libero Liberati’ di Terni al fischio finale della sfida vinta dai rossoverdi contro il Rende. Alla notizia della vittoria della Reggina a Bisceglie, infatti, comunicando i risultati dagli altri campi, lo speaker si è ‘lasciato andare’ all’annuncio di una notizia assolutamente falsa: “A Bisceglie, dopo 8 minuti di recupero, la Reggina ha ribaltato il risultato al 98′, con il Bisceglie che ha finito in 10″.

Inutile star qui a ribadire come sono andati i fatti realmente, chi ha seguito la partita lo sa: il fallo da rigore è stato fischiato al minuto 94, abbondantemente dentro i 5 concessi, realizzato soltanto al 98′ per via della perdita di tempo legata all’uscita dal campo di Diallo, espulso. I minuti di extra time erano quindi 5 (!) e non 8, come affermato dallo speaker. Vogliamo provare a giustificarla pensando che il signore in questione non abbia visto la partita ma si sia attenuto esclusivamente al minuto in cui Denis ha realizzato il penalty. Resta il fatto che, per come evidenziato nel VIDEO in basso, pare proprio che non sia andata giù a nessuno dalle parti umbre la vittoria amaranto, e il presidente Bandecchi a fine gara lo dimostra. Ternana, ma proprio non la tieni?

