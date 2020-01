Sicurezza sulle strade, vertice in Prefettura a Messina e sit-in davanti Palazzo Zanca per i pericoli sull’A20 e A18 [FOTO]

24 Gennaio 2020 13:39

De Luca: “A Messina servirebbero 50 milioni per mettere in sicurezza tutte le strada”. Sit in di protesta a Piazza Unione Europea per i pericoli in autostrada

Vertice stamattina in Prefettura a Messina insieme alle Forze dell’Ordine, gli Enti interessati e il sindaco di Messina per fare il punto sulla sicurezza delle strade e per contrastare le morti sull’asfalto.

Secondo quanto riportato dal sindaco, a Messina servirebbero almeno 50 milioni per mettere in sicurezza tutte le strade. Il sindaco nel corso della Conferenza Permanente ha acceso il riflettori sulla situazione critica delle arterie cittadine, da decenni in totale abbandono.

“Come Città Metropolitana abbiamo messo in atto una strategia complessiva con finanzianti già ottenuti per circa 130 milioni di euro di cui: 18 milioni già appaltati nel 2019; 43 milioni da appaltare nel 2020; 69 milioni in corso di progettazione da appaltare nel 2021. Siamo riusciti a destinare circa 5 milioni di euro con l’avanzo di amministrazione del 2019 per iniziare gli interventi di riqualificazione delle strade urbane maggiormente dissestate“- ha dichiarato il sindaco.

Protesta per la sicurezza in autostrada

E intanto stamattina davanti a Palazzo Zanca ha preso il via un sit in per le condizioni disastrate delle autostrade A18 e A20, organizzata da un comitato nato mesi fa sui social. “Perché da noi per rimuovere una banale frana sull’autostrada (Letojanni) passano quasi dieci anni ed in Italia in due anni si demoliscono e ricostruiscono imponenti viadotti ? Perché da noi le autostrade devono essere fonte di pericolo e non di ricchezza?”– si domanda il sindaco.

Valuta questo articolo