7 Gennaio 2020 07:32

Come annunciato ieri, è scattata questa mattina alle 7 la protesta degli autotrasportatori siciliani contro il caro navi e gli aumenti nelle tariffe per il trasporto delle merci via mare.

La contestazione è stata annunciata da Mariano Ferro, leader dei Forconi, movimento che nel gennaio del 2012 paralizzò l’economia che viaggiava sui Tir in Sicilia.

La protesta riguarda le merci e non i passeggeri, e riguarda i porti di Palermo, Catania e Termini Imerese.

