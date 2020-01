È morto Kobe Bryant, mondo sotto shock: il trampolino della Viola Reggio Calabria e i successi in NBA, fatale incidente in elicottero [FOTO]

26 Gennaio 2020 20:55

Shock per il mondo del basket ed anche per quelli della Viola Reggio Calabria, giornata triste per tutto lo sport, è morto Kobe Bryant

Shock per il mondo del basket ed anche per i tifosi della Viola: è morto Kobe Bryant con la figlia 13enne, una notizia tristissima che sconvolge tutto lo sport. Quello che è stato uno dei più grandi cestisti della storia si è spento all’età di 41 anni in seguito ad un incidente in elicottero in California, morta anche la figlia 13enne Gianna Maria. A riportarlo è il sito TMZ. Notizia terribile anche per i tifosi della Viola, vissuto in Italia tra i 6 e i 13 anni, al seguito del padre che aveva lasciato l’NBA per trasferirsi prima a Rieti poi alla Viola Reggio Calabria, all’Olimpia Basket Pistoia e alla Pallacanestro Reggiana. Tra il 1984 e il 1991 passò da Rieti a Reggio Calabria, per proseguire a Pistoia e infine a Reggio Emilia. In alto la fotogallery con le immagini di Kobe Bryant e dell’incidente.

Valuta questo articolo