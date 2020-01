Le Sardine tornano in piazza per la chiusura della staffetta: manifestazione anche a Milazzo

20 Gennaio 2020 20:00

Il 25 gennaio Sardine in piazza in Sicilia per celebrare la chiusura della staffetta: tappa anche a Milazzo

Le Sardine tornano in piazza per la chiusura della staffetta che da martedì 14 gennaio sta attraversando tutta l’isola. L’appuntamento è per sabato 25 gennaio, dalle 18. La manifestazione si svolgerà in contemporanea in nove piazze delle nove province siciliane, tra cui Milazzo, “per ribadire il no della Sicilia alle logiche della Lega che ha da poco costituito il suo primo gruppo consiliare all’Ars ed è entrata anche in alcune giunte comunali”. “Come sempre – sottolineano le Sardine – la creatività sarà il filo conduttore, insieme ai valori che ci contraddistinguono, ossia il rifiuto del linguaggio d’odio, della violenza, dell’insulto. Nel corso della manifestazione ci sarà un momento suggestivo che coinvolgerà nello stesso momento tutte le piazze siciliane coinvolte. Vogliamo far vedere che esiste una Sicilia compatta, capace di unirsi per parlare, con creatività e fantasia, dei problemi che frenano lo sviluppo dell’isola“. Le manifestazioni si terranno a Palermo, Milazzo (Messina, via Giacomo Medici), Catania (piazza Vincenzo Bellini); Siracusa (piazza Archimede), Modica (Ragusa, piazza Principe di Napoli); Delia (Caltanissetta, piazza del Carmelo); Enna (via Mercato Sant’Antonio); Agrigento (piazza Cavour) e Trapani (Palazzo Cavarretta).

Valuta questo articolo