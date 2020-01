Il Capodanno di Jole Santelli con Berlusconi: “A lavoro per valorizzare la nostra terra, il bergamotto di Reggio e i tesori della Calabria”

1 Gennaio 2020 20:57

Capodanno con Berlusconi per Jole Santelli: “Lavoriamo per promuovere i tesori della Calabria”

Capodanno speciale per la candidata alla presidenza della Regione Calabria Jole Santelli. La candidata del centrodestra questo pomeriggio, dopo il pranzo di capodanno, ha incontrato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi: un incontro che è stato “occasione di lavoro, di confronto e di scambio di idee. Abbiamo stilato alcune proposte per la nuova Calabria, abbiamo discusso di come valorizzare e internazionalizzare la liquirizia, il bergamotto, i cedri di Santa Maria, il Santuario di San Francesco di Paola e Mattia Preti, in un grande viaggio identitario alla riscoperta dei nostri tesori”- scrive Santelli sui social.

“L’amicizia e l’affetto del presidente Silvio Berlusconi verso la nostra #Calabria è più forte che mai. Al suo fianco, ritroviamo la forza e l’entusiasmo per augurare alla mia terra una nuova stagione di protagonismo e di riscatto” ha aggiunto la candidata a Presidente della Regione.

