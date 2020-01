16 Gennaio 2020 19:45

Salvini in Calabria: è caos a Lamezia Terme. Alcuni manifestanti cercano di raggiungere il palco, pronto intervento della polizia

Tensione a Lamezia Terme durante il comizio di Matteo Salvini, in Calabria in vista delle regionali del 26 gennaio. Alcuni manifestanti hanno cercato di raggiungere il palco ma sono stati fermati dalla polizia. Tanti gli striscioni contro il leader della Lega “Terrone leghista = traditore corrotto”, “Lamezia non si Lega” e tanti altri.

