Caso Gregoretti, con i voti della Lega via libera al processo per Salvini per sequestro di persona. La maggioranza diserta la seduta

20 Gennaio 2020 21:05

Caso Gregoretti: la Giunta ha respinto la proposta del presidente Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega

Caso Gregoretti- Via libera della Giunta delle immunità del Senato al processo a Matteo Salvini per sequestro di persona. La Giunta ha respinto la proposta del presidente Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. Contro la proposta hanno votato i 5 senatori della Lega, a favore i 4 di Forza Italia e Alberto Balboni di Fratelli d’Italia. In caso di pareggio, il regolamento del Senato fa prevalere i “no”.

Caso Gregoretti, Salvini: “quei vigliacchi del Pd non si sono neanche presentati”

“Quei vigliacchi del Pd non si sono neanche presentati“, è quanto ha affermato Matteo Salvini. “Ho scoperto che quelli del Pd aspettavano di darmi del delinquente dopo le elezioni in Emilia romagna. Troppo comodi. Penso di essere il primo politico al mondo che chiede di essere di essere processato”, ha aggiunto. “Sì, sono testone. Sono curioso, faccio di testa mia e non ascolto i legali. Sono stufo di passare le mie giornate rispondendo su processi e cavilli. Se mi condannano mi condannano, se mi assolvono mi assolvono. Partita chiusa”, conclude. Salvini ha annunciato che domani digiunerà anche lui, aderendo alla protesta lanciata in suo sostegno.

