Salvini in Calabria, selfie con la candidata del Centro/Destra Jole Santelli: “serve una svolta” [FOTO]

11 Gennaio 2020 10:11

Salvini in Calabria, selfie con Jole Santelli: “abbiamo bisogno di un Governo centrale con cui scrivere una pagina nuova sulla sanità, con cui elaborare un piano trasporti”

Il tour elettorale di Salvini in Calabria in vista delle regionali si è chiuso con un selfie con la candidata del Centro/Destra Jole Santelli. Il leader della Lega è intervenuto in alcune iniziative tra Rende, Botricello e Crotone in cui si è detto “sicuro che il Centro/Destra vincerà le elezioni e la Lega sarà il primo partito”. Santelli sul suo profilo facebook ha scritto: “abbiamo bisogno di un Governo centrale con cui scrivere una pagina nuova sulla sanità, con cui elaborare un piano trasporti. Abbiamo bisogno di una rete istituzionale che ci permetta di dialogare con le regioni che hanno fatto scuola in tema di regionalismo e dalle quali dobbiamo imparare. Lo dobbiamo fare coinvolgendo i calabresi e progettando insieme a loro politiche cucite addosso ai territori, nel rispetto delle identità”, conclude.

