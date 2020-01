Risultati Serie C Girone C, 20ª giornata – Tris Catania nel finale, pari Potenza: la classifica aggiornata

22 Gennaio 2020 18:01

Risultati Serie C Girone C – Le partite della 20ª giornata di campionato: la classifica aggiornata in tempo reale

Risultati Serie C Girone C – La terza serie scende in campo per recuperare il turno (20°) che si sarebbe dovuto disputare prima delle festività natalizie, rinviato però a causa dello sciopero imposto dalla Lega Pro. Nel primo pomeriggio in programma alcune gare. Vittoria casalinga del Picerno al cospetto della Cavese, mentre il Catania ha avuto la meglio dell’Avellino nel finale (3-1 il risultato). 0-0 tra Paganese e Viterbese e tra Casertana e Potenza.

Mercoledì 22 gennaio

ore 14.30

Picerno-Cavese 3-1

ore 15

Catania-Avellino 3-1

Paganese-Viterbese 0-0

ore 15.30

Casertana-Potenza 0-0

ore 18

Teramo-Catanzaro

18.30

Bisceglie-Rende

Vibonese-Monopoli

ore 20.45

Bari-Sicula Leonzio

Reggina-Virtus Francavilla

Ternana-Rieti

LA CLASSIFICA

REGGINA 52 BARI 43 TERNANA 43 MONOPOLI 40 POTENZA 41 CATANIA 33 CATANZARO 32 TERAMO 31 PAGANESE 29 VITERBESE 29 CAVESE 28 CASERTANA 28 VIBONESE 27 AVELLINO 27 FRANCAVILLA 24 PICERNO 23 BISCEGLIE 14 RENDE 14 SICULA LEONZIO 12 RIETI 8

