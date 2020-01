Il “Risorgimento digitale” di TIM fa tappa a Milazzo

21 Gennaio 2020 10:05

Il progetto di alfabetizzazione digitale di Tim fa tappa a Milazzo. La “scuola mobile” di Tim sosterà sul lungomare Marina Garibaldi

Milazzo si prepara ad accogliere l’operazione “Risorgimento Digitale” il grande progetto di educazione digitale promosso da Tim che coinvolgerà in un tour itinerante 107 province italiane per offrire a tutti i cittadini l’opportunità di acquisire strumenti concreti e di base per utilizzare Internet e tutte le sue potenzialità. In Sicilia le città scelte sono state nove: Milazzo sarà la nona e ultima tappa, lunedì prossimo.

Un appuntamento che prevede diverse iniziative a cominciare dalla presenza di una “scuola mobile” in piazza e corsi di formazione gratuiti in aula per la cittadinanza: tre incontri di due ore per imparare come fare una videochiamata con i parenti lontani, trovare su internet tutte le informazioni che servono, accedere a prenotazioni sanitarie, scattare foto da condividere con gli amici oppure iscriversi ad un social network e avere la email personale.

Il sindaco Giovanni Formica è tra gli amministratori che hanno aderito all’iniziativa, consentendo di attivare corsi di formazione gratuiti nella città, in aule comunali e scolastiche. L’obiettivo è insegnare a usare Internet e le nuove tecnologie a chi è ancora poco digitale.

“Ci fa piacere che Tim abbia scelto Milazzo come tappa di questo importante progetto di alfabetizzazione digitale – ha dichiarato il sindaco Formica -. Abbiamo dato la piena disponibilità a supportare le iniziative che, in quei giorni, saranno promosse sul nostro territorio. Invito i cittadini a cogliere questa opportunità, peraltro totalmente gratuita. Tutti ormai dobbiamo essere al passo coi tempi e adeguarci ai nuovi canali di comunicazione e interattività gestiti attraverso internet”.

La “scuola mobile” di Tim sosterà sul lungomare Marina Garibaldi da lunedì prossimo a venerdì 31 dalle 9,30 alle 19. Il corso, tenuto da formatori Tim, è articolato in 3 moduli da 2 ore e coinvolgerà i partecipanti per 1 giorno a settimana per 3 settimane consecutive. Il percorso formativo è suddiviso in tre moduli e gli iscritti potranno scegliere il giorno in cui, per tre settimane, seguiranno le due ore di lezione quotidiana per diventare cittadini di Internet. Al termine della formazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

I corsi iniziano il 03 di febbraio. È necessario iscriversi poiché i posti sono limitati.

Valuta questo articolo